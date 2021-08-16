Mesut hesabı açtı

Fenerbahçe'yi Adana'da galibiyete taşıyan gol Mesut Özil'den geldi. 10 numaralı formasıyla kaptan olarak sahaya çıkan yıldız, ikinci yarının hemen başında İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 12. karşılaşmada ilk golünü attı. Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'in ardından Süper Lig'de de gol hesabını açan Özil, en son Şubat 2020'de Arsenal formasıyla Newcastle ağlarını havalandırmıştı. Deneyimli futbolcu golden sonra sevincini İrfan Can ile paylaştı. Pereira yorulan Mesut'u 81'de çıkarıp, yerine Sosa'yı aldı.

FERDİ'YE PAS TEPKİSİ

Pereira'nın forvete yakın oynattığı Mesut Özil sık sık ileri koşular yaparak gol aradı. Tecrübeli futbolcu, ilk yarıda bir pozisyonda kötü pas atan Ferdi Kadıoğlu'na kızarak söylendi. Mesut'un geçen sezona göre fizik olarak daha iyi olması ve çok koşması dikkat çekti.