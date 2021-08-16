Haberler Fenerbahçe Maç biletleri satışa çıktı

Maç biletleri satışa çıktı

Tam 2 sezon sonra Avrupa'da sahne alacak olan Fenerbahçe'nin 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Helsinki maçının biletleri satışa çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Maç biletleri satışa çıktı

Tam 2 sezon sonra Avrupa'da sahne alacak olan Fenerbahçe'nin 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Helsinki maçının biletleri satışa çıktı. Ülker Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçının bilet fiyatları 125 TL ile 900 TL arasında değişiyor.

İLK 90 DAKİKAYA FRANSIZ HAKEM

Kanarya'nın Helsinki ile Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını yönetecek hakem dün açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada Fransız hakem Benoit Bastien'in bu karşılaşmada görev yapacağı ifade edildi. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

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