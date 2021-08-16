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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Doğan Alemdar Rennes ile anlaştı

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi hedefi Doğan Alemdar'ın yeni takımı neredeyse belli oldu. Kısa süre önce Kayserispor ile yeni sözleşme imzalayan Doğan'ın, Fransa Lig 1 ekibi Rennes ile anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:55 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:42
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Doğan Alemdar Rennes ile anlaştı
Yukatel Kayserispor, genç kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için Rennes takımı ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar için Fransa'nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı. Doğan Alemdar'ın Rennes'e transferi için görüşmeleri yürüten menajer Serdar Dağlı, sarı-kırmızılı kulübe müjdeli haberi verdi.

Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için yaklaşık 3,5 Milyon Avro'ya anlaşmaya vardı. Rennes takımının, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğan 16 Ağustos Pazartesi günü noter kanalıyla resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Fransa'ya gitmek için işlemlerine başlanılan Doğan, vize işleminin bitmesi neticesinde yeni takımına katılacak.

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