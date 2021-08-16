Fenerbahçe aradığı sol kanadı Almanya'da buldu! Pereira'nın yeni gözdesi Wendell

Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinin ardından yeni bir oyun formatına geçen ve Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe, sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nu değerlendiriyordu. Genç futbolcudan istediği verimi alamayan Kanarya, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Goal'ün Portekiz versiyonunda yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, mevcut bölge için Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki sol ben Wendell'i istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, yıldız isim için teklif de yaptı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Wendell transferi için oyuncunun kulübüne 5 milyon euro bonservis ödemeye hazır ancak Leverkusen, oyuncusu için kapıyı 6 milyon eurodan açıyor.

BENFICA DA İSTİYOR

Bununla beraber Wendell'i Benfica teknik direktörü Jorge Jesus da istiyor.

Wendell, daha önce Londrine, Parana, Gremio ve Leverkusen takımlarında oynamıştı.