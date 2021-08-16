Altay’dan hat-trick!

Fenerbahçe’nın galibiyetinde kaleci Altay Bayındır’ın büyük etkisi oldu. 23 yaşındaki kaleci, 3 kritik pozisyonda rakiplerine gol izni vermedi. İlk yarının uzatmalarında topla buluşan Mario Balotelli, ceza sahası dışından şutunu attı. Kaleci Altay Bayındır harika bir refleksle uzanıp gole izin vermedi. 47. dakikada yine Balotelli’nin penaltı noktasına yakın bölgeden şutunu çıkardı. 70’te ise Svensson sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaptı. 1.98 boyundaki eldiven topu güçlükle çelmeyi başardı. Öte yandan 75’te kısa süreli bir sakatlık yaşayan Altay tedavisi yapıldıktan sonra oyuna devam etti. Altay Bayındır performansıyla tam not aldı.
Fenerbahçe'nın galibiyetinde kaleci Altay Bayındır'ın büyük etkisi oldu. 23 yaşındaki kaleci, 3 kritik pozisyonda rakiplerine gol izni vermedi. İlk yarının uzatmalarında topla buluşan Mario Balotelli, ceza sahası dışından şutunu attı. Kaleci Altay Bayındır harika bir refleksle uzanıp gole izin vermedi. 47. dakikada yine Balotelli'nin penaltı noktasına yakın bölgeden şutunu çıkardı. 70'te ise Svensson sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaptı. 1.98 boyundaki eldiven topu güçlükle çelmeyi başardı. Öte yandan 75'te kısa süreli bir sakatlık yaşayan Altay tedavisi yapıldıktan sonra oyuna devam etti. Altay Bayındır performansıyla tam not aldı.