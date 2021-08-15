Valencia’ya buz tedavisi

Adalesindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan Enner Valencia'nın tedavisine devam edildi. Ekvadorlu oyuncu, Instagram hesabından buz havuzu içinden bir fotoğrafını paylaştı. Riske edilmeyen Valencia'nın önümüzdeki hafta takımdaki yerini alması bekleniyor.
Adalesindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan Enner Valencia'nın tedavisine devam edildi. Ekvadorlu oyuncu, Instagram hesabından buz havuzu içinden bir fotoğrafını paylaştı. Riske edilmeyen Valencia'nın önümüzdeki hafta takımdaki yerini alması bekleniyor.