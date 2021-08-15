Haberler Fenerbahçe Valencia’ya buz tedavisi

Valencia’ya buz tedavisi

Adalesindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan Enner Valencia'nın tedavisine devam edildi. Ekvadorlu oyuncu, Instagram hesabından buz havuzu içinden bir fotoğrafını paylaştı. Riske edilmeyen Valencia'nın önümüzdeki hafta takımdaki yerini alması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Valencia’ya buz tedavisi
Adalesindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan Enner Valencia'nın tedavisine devam edildi. Ekvadorlu oyuncu, Instagram hesabından buz havuzu içinden bir fotoğrafını paylaştı. Riske edilmeyen Valencia'nın önümüzdeki hafta takımdaki yerini alması bekleniyor.
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