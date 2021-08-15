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Sörloth olmazsa Chang

Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Marsilya... Mavi- beyazlıların başkanı Longoria'nın Norveçli golcüyü önemli bir yatırım olarak gördüğü bildirildi. Tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin, Sörloth olmazsa Leipzig'in diğer santrforu Hee-Chan Hwang'a yöneleceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Sörloth olmazsa Chang
Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Marsilya... Mavi- beyazlıların başkanı Longoria'nın Norveçli golcüyü önemli bir yatırım olarak gördüğü bildirildi. Tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin, Sörloth olmazsa Leipzig'in diğer santrforu Hee-Chan Hwang'a yöneleceği ifade ediliyor. 25 yaşındaki Güney Koreli için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu.
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