Sörloth olmazsa Chang

Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Marsilya... Mavi- beyazlıların başkanı Longoria'nın Norveçli golcüyü önemli bir yatırım olarak gördüğü bildirildi. Tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin, Sörloth olmazsa Leipzig'in diğer santrforu Hee-Chan Hwang'a yöneleceği ifade ediliyor.
Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Marsilya... Mavi- beyazlıların başkanı Longoria'nın Norveçli golcüyü önemli bir yatırım olarak gördüğü bildirildi. Tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin, Sörloth olmazsa Leipzig'in diğer santrforu Hee-Chan Hwang'a yöneleceği ifade ediliyor. 25 yaşındaki Güney Koreli için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu.