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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin B Planı Cedric Bakambu! Müjdeli haber geldi

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonun perdesini Adana Demirspor deplasmanında açacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Golcü arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth'tan olumsuz yanıt alması halinde rotasını Cedric Bakambu'ya çevirecek. Öte yandan İtalyan basınında, Bakambu için Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir haber yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin B Planı Cedric Bakambu! Müjdeli haber geldi

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'de çember daralıyor. Alexander Sörloth için Leipzig'le görüşmelere devam eden yönetimin B planı Cedric Bakambu. 30 yaşındaki Kongolu için temasların sıkılaştırıldığı gelen haberler arasında...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin B Planı Cedric Bakambu! Müjdeli haber geldi

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, "Fenerbahçe'nin Bakambu'ya ilgisi artıyor. Beijing Guoan, yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Kongo'lu forveti küçük bir bedel karşılığında bırakabilir" notunu paylaştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin B Planı Cedric Bakambu! Müjdeli haber geldi

Eski Bursasporlu oyuncu, 2015'te 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'e oradan da 40 milyon euro'ya Çin'e gitmişti. Marcel Tisserand'la milli takımda birlikte forma giyen Bakambu, kariyerinde 338 maçta 147 kez fileleri havalandırdı.

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