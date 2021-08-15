Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin B Planı Cedric Bakambu! Müjdeli haber geldi

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'de çember daralıyor. Alexander Sörloth için Leipzig'le görüşmelere devam eden yönetimin B planı Cedric Bakambu. 30 yaşındaki Kongolu için temasların sıkılaştırıldığı gelen haberler arasında...
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, "Fenerbahçe'nin Bakambu'ya ilgisi artıyor. Beijing Guoan, yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Kongo'lu forveti küçük bir bedel karşılığında bırakabilir" notunu paylaştı.
Eski Bursasporlu oyuncu, 2015'te 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'e oradan da 40 milyon euro'ya Çin'e gitmişti. Marcel Tisserand'la milli takımda birlikte forma giyen Bakambu, kariyerinde 338 maçta 147 kez fileleri havalandırdı.