Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil ilk golünü attı!

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil ilk golünü attı!

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 1. haftasının merak edilen mücadesinde Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe Mesut Özil ile öne geçti. Tecrübeli oyuncu böylelikle Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 23:13
Son dakika spor haberi: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil ilk golünü attı!

Sezona Adana Demirspor karşısında merhaba diyen Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ismi Mesut Özil, Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü bu karşılaşmada kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısının henüz ilk dakikalarında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfan Can'ın içeriye çevirdiği topta müsait pozisyonda bulunan Mesut Özil bu şık asiste dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Böylelikle Mesut Özil Bundesliga, LaLiga ve Premier Lig'in ardından Süper Lig'de de gol kaydetmiş oldu.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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