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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fransa'dan flaş iddia... Sol kanada Denis Bouanga!

Son dakika transfer haberi... Diego Perotti'nin yerine kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekibi Saint Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı istediği bildirildi. Kanarya'nın transferi gerçekleştirmek için Fransızlara yıldız futbolcusunu da takas olarak teklif ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fransa'dan flaş iddia... Sol kanada Denis Bouanga!

Diego Perotti'nin yerine bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin Saint Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı istediği bildirildi. Fransız basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Mbwana Samatta'yı teklif ettiği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fransa'dan flaş iddia... Sol kanada Denis Bouanga!

Samatta'nın Bouanga'nın aksine ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacak olmasının bu takas için Saint Etienne'i cezbedebileceği kaydedildi. Geçen sezon Ligue 1'de 4 gol+7 asist üreten Bouanga; Lorient, Nimes, Tours ve Strasbourg'da forma giydi. Toplamda 213 maçta 65 gol+25 asist gerçekleştirdi.

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