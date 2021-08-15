Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fransa'dan flaş iddia... Sol kanada Denis Bouanga!

Diego Perotti'nin yerine bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin Saint Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı istediği bildirildi. Fransız basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Mbwana Samatta'yı teklif ettiği belirtildi.
Samatta'nın Bouanga'nın aksine ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacak olmasının bu takas için Saint Etienne'i cezbedebileceği kaydedildi. Geçen sezon Ligue 1'de 4 gol+7 asist üreten Bouanga; Lorient, Nimes, Tours ve Strasbourg'da forma giydi. Toplamda 213 maçta 65 gol+25 asist gerçekleştirdi.