Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fransa'dan flaş iddia... Sol kanada Denis Bouanga!

Diego Perotti'nin yerine bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin Saint Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı istediği bildirildi. Fransız basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Mbwana Samatta'yı teklif ettiği belirtildi.