Son dakika Adana Demirspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'un konuğu oldu.
Sarı lacivertlilere 5 yıl aranın ardından geri dönen Vitor Pereira, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'ye şampiyon olmak için döndüm" dedi.
İşte o sözler;
"Fenerbahçe'ye yarım kalan işimi tamamlamak için geri döndüm. Şampiyon olmak için geldim. Hikayeyi tamamlamak adına Fenerbahçe'deyim. Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi."