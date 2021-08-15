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Son dakika Adana Demirspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertlilere 5 yıl aranın ardından geri dönen Vitor Pereira, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'ye şampiyon olmak için döndüm" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 21:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 21:30
Son dakika Adana Demirspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'un konuğu oldu.

Sarı lacivertlilere 5 yıl aranın ardından geri dönen Vitor Pereira, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'ye şampiyon olmak için döndüm" dedi.

İşte o sözler;

"Fenerbahçe'ye yarım kalan işimi tamamlamak için geri döndüm. Şampiyon olmak için geldim. Hikayeyi tamamlamak adına Fenerbahçe'deyim. Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi."

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