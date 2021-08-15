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Sahne Fenerbahçe'nin! İşte Vitor Pereira'nın Adana Demirspor maçı 11'i

Teknik direktörlüğe yeniden Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe sezonu Adana deplasmanında açıyor. Sarı-lacivertliler, ligin açılış haftasında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen Kanarya, saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Balotelli ve Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan mavi-lacivertliler ise güçlü rakibi karşısında kazanıp sükse yapmak istiyor. İşte Vitor Pereira'nın Adana Demirspor karşısında sahaya süreceği 11...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Sahne Fenerbahçe'nin! İşte Vitor Pereira'nın Adana Demirspor maçı 11'i

Teknik direktörlüğe yeniden Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe sezonu Adana deplasmanında açıyor. Sarı-lacivertliler, Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor. 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor da yaptığı transferlerle dikkat çekti. Balotelli, Belhanda, Bjarnason, Svensson, Akintola gibi önemli isimleri kadrosuna katan mavi-lacivertliler de evinde 3 puan için oynayacak.

7 MAÇTA YENİLMEDİ
Sarı-lacivertliler, Pereira ile çıktığı 7 hazırlık maçında yenilgi yaşamadı. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Fürth'u 3-2, Giresunspor'u 3-1 yenen Kanarya, Zwolle (2-2) ve Dinamo Kiev ile (1-1) berabere kaldı. 19 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

VALENCIA VE PELKAS YOK
Omzu çıkan Pelkas, ağrıları devam eden Valencia ve Mert Hakan, Adana kafilesinde yer almadı. Takıma yeni katılan stoper Min-Jae Kim de İstanbul'da bırakıldı. İleri üçlünün solunda bugün İrfan Can, forvette Serdar Dursun olacak. Sol stoperde de Novak oynayacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

ADANA DEMİR: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar

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