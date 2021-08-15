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Ozan Tufan’dan Bursa’ya destek

Ozan Tufan, eski kulübü Bursaspor'un düzenlediği "Ayağa Kalk Bursa" kampanyasına 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak destek verdi. Öte yandan sarı- lacivertli milli oyuncu, Lyon'un radarında yer alıyor. Fransız ekibinin, Pelkas ve Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Ozan Tufan’dan Bursa’ya destek
Ozan Tufan, eski kulübü Bursaspor'un düzenlediği "Ayağa Kalk Bursa" kampanyasına 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak destek verdi. Öte yandan sarı- lacivertli milli oyuncu, Lyon'un radarında yer alıyor. Fransız ekibinin, Pelkas ve Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.
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