Ozan Tufan’dan Bursa’ya destek

Ozan Tufan, eski kulübü Bursaspor'un düzenlediği "Ayağa Kalk Bursa" kampanyasına 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak destek verdi. Öte yandan sarı- lacivertli milli oyuncu, Lyon'un radarında yer alıyor. Fransız ekibinin, Pelkas ve Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.
Ozan Tufan, eski kulübü Bursaspor'un düzenlediği "Ayağa Kalk Bursa" kampanyasına 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak destek verdi. Öte yandan sarı- lacivertli milli oyuncu, Lyon'un radarında yer alıyor. Fransız ekibinin, Pelkas ve Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.