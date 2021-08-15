Mesut Özil’le özel görüşme

Son antrenmanını dün yapan Fenerbahçe, akşam geç saatlerde uçakla Adana'ya giderek otelde kampa çekildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın bugün en önemli kozu Mesut Özil olacak. Yeni sezona iddialı hazırlanan yıldız oyuncu, takımın hücumda liderliğini üstlenecek. Pereira, tüm takımdan Mesut'a göre oynamalarını istedi.

'TÜM ÜLKEMİZE GEÇMİŞ OLSUN'

Mesut Özil sel felaketi yaşayan vatandaşlar için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Yıldız oyuncu, twitter hesabından, "Kastamonu başta olmak üzere Bartın, Sinop ve Batı Karadeniz bölgemizde yaşanan sel felaketi sebebiyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm ülke vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.