Kolasinac’ın eli kulağında

Caner Erkin'in gözden çıkarılmasınan ardından görüşmelerin yoğunlaştığı Sead Kolasınac'ın transferinde sona gelindiği belirtiliyor. Bosnalı oyuncunun, Arsenal yönetimi ile ayrılık konusunda son pazarlıkları yaptığı, uzlaşması halinde Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi.
Caner Erkin'in gözden çıkarılmasınan ardından görüşmelerin yoğunlaştığı Sead Kolasınac'ın transferinde sona gelindiği belirtiliyor. Bosnalı oyuncunun, Arsenal yönetimi ile ayrılık konusunda son pazarlıkları yaptığı, uzlaşması halinde Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi. Transfer gerçekleşirse 28 yaşındaki Kolasinac ile Mesut Özil, Fenerbahçe'de tekrar buluşacak.