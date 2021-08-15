Kim: Taraftara layık olacağım

Dört yıllık sözleşmeye imza atarak resmen Fenerbahçeli olan Min-Jea Kim dün tesislere giderek Pereira ve oyuncularla tanıştı. İlk idmanına çıkan Koreli stoper, oldukça istekli görünürken, "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Taraftarlarımızın da birçok videosunu izledim. Onlara layık olmak için çalışacağım" dedi.

KORE'DE GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin Min-Jea Kim transferi Kore basınında en çok okunan haberler arasına girdi. Sarı-lacivertlilerin, resmi hesaplarından Korece paylaşımlar yapması büyük ilgi görürken, güzel bir jest olarak değerlendirildi.