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Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasıyla beraber sağ kanat opsiyonunda sadece Nazım Sangare ve Osayi Samuel'i değerlendirmeye başlamıştı. Osayi'ye de çeşitli tekliflerin gelmesiyle beraber Kanarya, mevcut bölgeye yeni bir transfer yapmak için girişimlere başlarken, gündeme Aurelio Buta gelmişti. Fenerbahçe, Aurelio Buta transferinde önemli bir aşama kaydettiği ifade edilirken, yıldız ismin transferinin çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:41 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:46
Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde yeni oyun sistemine geçerken, sağ kanatta değerlendireceği ismi buldu. Gökhan Gönül'ün ayrılığı ile beraber Nazım - Osayi ikilisi elinde bulunan Kanarya, mevcut bölgeye transfer yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor

Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, orta sahanın ve savunmanın sağında aynı anda görev alabilecek bir ismi kadroya dahil etmek istiyor. Dünyadan bir çok ismi izleyen Fenerbahçeli kurmaylar, son olarak Aurelio Buta'da karar kıldı.

Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor

Şu anda Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen Aurelio Buta'nın, özellikle Portekizli olması dikkat çekiyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da Portekizli olması nedeniyle iletişim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor

HIZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Buta'yı sprinter bir kanat olarak değerlendirmek isterken, oyuncunun topla hızlı hareket etmesi, çalım yeteneği ve aynı zamanda savunmaya verdiği katkı da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor

AURELIO BUTA KİMDİR?
10 Şubat 1997'de Portekiz'de dünyaya gelen Buta, 1.72 boyunda ve sağ bek pozisyonunda görev alıyor. Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Buta, daha sonra Royal Antwerp'e transfer oldu.

Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor

Aurelio Buta, bununla beraber Portekiz Milli Takımı'nın U16, U17, U18, U19 ve U 20 takımlarında görev aldı.

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