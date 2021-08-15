Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde yeni oyun sistemine geçerken, sağ kanatta değerlendireceği ismi buldu. Gökhan Gönül'ün ayrılığı ile beraber Nazım - Osayi ikilisi elinde bulunan Kanarya, mevcut bölgeye transfer yapmaya hazırlanıyor.
Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, orta sahanın ve savunmanın sağında aynı anda görev alabilecek bir ismi kadroya dahil etmek istiyor. Dünyadan bir çok ismi izleyen Fenerbahçeli kurmaylar, son olarak Aurelio Buta'da karar kıldı.
Şu anda Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen Aurelio Buta'nın, özellikle Portekizli olması dikkat çekiyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da Portekizli olması nedeniyle iletişim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı ifade ediliyor.