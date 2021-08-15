Fenerbahçe - Helsinki maçının bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazar günü (bugün) saat 15.00 itibarıyla 2019-2020 sezonu kombine sahipleri için satışa sunulacak olan karşılaşmanın biletleri; 16 Ağustos Pazartesi Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; 17 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine; 18 Ağustos Çarşamba günü ise saat 15.00'da Genel Satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe-HJK Helsinki maçının bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:



MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 125,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 230,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TLFENERIUM ALT AVİS - MARATON

ALT B-H BLOK 450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 520,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL

MARATON ALT E BLOK 800,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL