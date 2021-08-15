CANLI SKOR | Adana Demirspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.



ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

A. Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21:45'ten itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Maçın ardından özet görüntüler A Spor ekranlarında yer alacak.

SADECE SERDAR DURSUN'UN LİSANSI ÇIKARTILDI

Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.

"KAZANARAK BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Vitor Pereira, dün yapılan antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, hazırlık dönemi boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Şimdi bunun meyvelerini toplama zamanı. Lige 3 puanla başlamak moral açısından son derece önemli. Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve çok iddialı transferler yaptılar. Onlar da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanarak başlamayı çok isteyecek. Dikkatli olmalı ve motivasyonumuzu 90 dakika boyunca korumalıyız" dedi.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadro kurduğunu, yeni hocalarıyla farklı bir sistem denediklerini söyledi. Takım olarak bu gelişmeleri takip edip planlama yaptıklarını kaydeden Aybaba, "Takımımız hazırlık maçlarında çok başarılıydı. Eksikler toparlandı ve oyuncular performans açısından çok güçlendi. Hiç sakatlık yaşamadık. Ekibimiz çok iyi çalıştı. Bu maça da kazanmak için çıkacağız" dedi.

MERT HAKAN YANDAŞ'TA YIRTIK TESPİT EDİLDİ!

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş'ın ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekildiği belirtilerek, oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.

ADANA DEMİRSPOR'UN TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de kalıcı olmak için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi.

Mavi-lacivertliler, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Arijanet Muric, David Akintola, Lucas Castro, Metehan Mimaroglu ve Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammed Şengezer, Yunus Akgün, Berk Yıldız, Emircan Altıntaş, Mikheil Ergemlidze ve İsmail Yüksel ile sözleşme yenilemeyen Adana Demirspor, Emilijus Zubas, Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Okan Alkan, Levent Ayçiçek, Hamza Ok, Kerim Avcı, Berkant Yayla ve Süleyman Koç ile yollarını ayırdı.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar da stattan izleyebilecek. Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0 yenilmişti.

VAR'DA ALPER ULUSOY!

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. AVAR hakemi ise Sarper Barış Saka oldu.