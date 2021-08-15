Haberler Fenerbahçe Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2021-22 sezonunu Adana deplasmanında açıyor. Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Caulker, Serdar Dursun ve Burak Kapacak gibi isimleri kadrosuna katmıştı ancak, şu anda sadece Serdar Dursun'a lisan çıkarıldı. Adana Demirspor ise Mario Balotelli, Younes Belhanda gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba da, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira da Süper Lig'e 3 puanla başlamak istiyor. İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 17:11
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında bugün saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Yaz transfer döneminde kadrosunu Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisiyle oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla giriş yapmak istiyor.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları nedeniyle mücadelede görev yapamayacak. Adana Demirspor'da ise sakatlığı bulunan Metehan Mimaroğlu sahadaki yerini alamayacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Akdeniz ekibi, geçen sezon teknik direktörler Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından ligin 22. haftasında takımın başına teknik direktör Samet Aybaba'yı getirdi.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u, 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan Aybaba, mavi-lacivertli ekibi de 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen sezon TFF 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e çıkardı. 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kalan iki takımın teknik direktörleri Samet Aybaba ve Vitor Pereira, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

ADANA DEMİRSPOR

VEDAT

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

SVENSSON

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

TAYYİB

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

RASSOUL

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

KAAN

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

GÖKHAN

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

SİNAN

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

BELHANDA

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

PA DIBBA

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

AKINTOLA

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

BALOTELLI

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

FENERBAHÇE

ALTAY

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

TISSERAND

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

SZALAI

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

NOVAK

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

GUSTAVO

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

ZAJC

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

FERDİ

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

OSAYI-SAMUEL

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

İRFAN CAN

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

MESUT

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

SERDAR

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