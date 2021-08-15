Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira 11'ini belirledi!

Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Akdeniz ekibi, geçen sezon teknik direktörler Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından ligin 22. haftasında takımın başına teknik direktör Samet Aybaba'yı getirdi.

Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u, 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan Aybaba, mavi-lacivertli ekibi de 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen sezon TFF 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e çıkardı. 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.