Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de yeni sezon Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla start aldı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ekiplerden olan Fenerbahçe, ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkıyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımdaki eksikler dikkat çekiyor. Açıklanan kafilede, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Nabil Dirar ve yeni transferler yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim ve Steven Caulker yer almadı.

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bu akşam 21.45'te başlayacak ve beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar Dursun

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ

Sezona yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile başlayacak Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın idaresinde çıktığı 7 hazırlık maçında yenilgi yaşamadı. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Fürth'u 3-2, Giresunspor'u 3-1 yenen Kanarya, Zwolle (2-2) ve Dinamo Kiev ile (1-1) berabere kaldı. 19 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. Adana Demirspor ise son olarak ligin son şampiyonu Beşiktaş'la sahasında oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.