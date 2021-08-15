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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı... Süper Lig'in açılış haftasında, Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisi, seyircisi önünde sarı-lacivertlileri konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia gibi önemli isimler kadroda yer almıyor. Transferde Mario Balotelli ve Benjamin Stambouli gibi yıldız oyuncuları renklerine bağlayan Adana Demirspor'un nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 09:18
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de yeni sezon Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla start aldı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ekiplerden olan Fenerbahçe, ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkıyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımdaki eksikler dikkat çekiyor. Açıklanan kafilede, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Nabil Dirar ve yeni transferler yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim ve Steven Caulker yer almadı.

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bu akşam 21.45'te başlayacak ve beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar Dursun

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ

Sezona yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile başlayacak Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın idaresinde çıktığı 7 hazırlık maçında yenilgi yaşamadı. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Fürth'u 3-2, Giresunspor'u 3-1 yenen Kanarya, Zwolle (2-2) ve Dinamo Kiev ile (1-1) berabere kaldı. 19 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. Adana Demirspor ise son olarak ligin son şampiyonu Beşiktaş'la sahasında oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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