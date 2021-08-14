Zanka listemde

FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, stoper transferi yapacaklarını ve Fenerbahçeli Zanka'nın da adaylar arasında olduğunu açıkladı. Danimarkalı teknik adam, "Zanka'nın kariyeri birçok kulüp için ilgi çekici. Ayrıca Kopenhag'da bir geçmişi var. Şu an defansta 2 oyuncumuz var ve rekabet için kaliteli bir stoper daha almamız gerekiyor" dedi.
FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, stoper transferi yapacaklarını ve Fenerbahçeli Zanka'nın da adaylar arasında olduğunu açıkladı. Danimarkalı teknik adam, "Zanka'nın kariyeri birçok kulüp için ilgi çekici. Ayrıca Kopenhag'da bir geçmişi var. Şu an defansta 2 oyuncumuz var ve rekabet için kaliteli bir stoper daha almamız gerekiyor" dedi. Zanka geçen yıl kiralık oynadığı Kopenhag'da 30 maça çıkıp, 1 gol atmıştı