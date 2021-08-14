Haberler Fenerbahçe Sörloth kadro dışı

Sörloth kadro dışı

Forvet için Fenerbahçe'nin ilk hedefi olan Alexander Sörloth, RB Leipzig'in Mainz ile oynayacağı lig maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jesse Marsh, Norveçli forvetle ilgili soruya, "Hasta ve maça hazır değil" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Sörloth kadro dışı
Forvet için Fenerbahçe'nin ilk hedefi olan Alexander Sörloth, RB Leipzig'in Mainz ile oynayacağı lig maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jesse Marsh, Norveçli forvetle ilgili soruya, "Hasta ve maça hazır değil" yanıtını verdi. Fenerbahçe, Sörloth için teklifine yanıt bekliyor. Marsilya da golcü oyuncuyla ilgileniyor.
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