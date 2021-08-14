Sörloth kadro dışı

Forvet için Fenerbahçe'nin ilk hedefi olan Alexander Sörloth, RB Leipzig'in Mainz ile oynayacağı lig maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jesse Marsh, Norveçli forvetle ilgili soruya, "Hasta ve maça hazır değil" yanıtını verdi.
Forvetiçin Fenerbahçe'nin ilk hedefi olan Alexander Sörloth, RB Leipzig'in Mainz ile oynayacağı lig maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jesse Marsh, Norveçli forvetle ilgili soruya, "Hasta ve maça hazır değil" yanıtını verdi. Fenerbahçe, Sörloth için teklifine yanıt bekliyor. Marsilya da golcü oyuncuyla ilgileniyor.