Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Min Jae Kim'in ardından bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile girmeyi hedeflen Fenerbahçe dün transferini resmen açıkladığı Güney Koreli stoper Min Jae Kim'in ardından bir başka Güne Koreli forvet Hee Chan Hwang'ı kadrsuna katmak istiyor. Fenerbahçeli kurmaylar bu şekilde Güney Kore'de bir fan kitlesi oluşturmayı hedefliyor.



Takvim'in haberine göre; F.Bahçe Güney Koreli taraftar gurubu sayesinde daha fazla ürün satmanın yanında kripto para satışı ve sponsor bulmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetim gelir kalemlerini artırmayı hedefliyor.

