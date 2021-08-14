Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Min Jae Kim'in ardından bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Min Jae Kim'in ardından bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Min Jae Kim’i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin, golcü Hee-Chan Hwang’ı da alıp Güney Kore’de taraftar kiltesi edinerek gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Min Jae Kim'in ardından bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile girmeyi hedeflen Fenerbahçe dün transferini resmen açıkladığı Güney Koreli stoper Min Jae Kim'in ardından bir başka Güne Koreli forvet Hee Chan Hwang'ı kadrsuna katmak istiyor. Fenerbahçeli kurmaylar bu şekilde Güney Kore'de bir fan kitlesi oluşturmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Min Jae Kim'in ardından bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Takvim'in haberine göre; F.Bahçe Güney Koreli taraftar gurubu sayesinde daha fazla ürün satmanın yanında kripto para satışı ve sponsor bulmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetim gelir kalemlerini artırmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Min Jae Kim'in ardından bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Fenerbahçe güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Hee-Chan Hwang'ı Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Hem Alman kulübü hem de oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

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