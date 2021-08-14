Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Vitor Pereria ile hazırlıklarına devam ediyor. Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer listesi de genişliyor. Sarı lacivertli ekipte Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu'yu gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:07
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan genç kaleci Atakan Dadakdeniz, Fenerbahçe'nin listesinde kendine yer buldu. Altay Bayındır'ın alternatifini arayan Kanarya, genç futbolcu için girişimlere başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

CEDRIC BAKAMBU

Forvet transferini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Cedric Bakambu için nabız yokluyor. Yıldız isim Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

JONAS WIND

Fenerbahçe, Kopenhag'ın forveti Jonas Wind'i transfer etmek istiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Wind için Kopenhag, 7 milyon Euro istiyor. Futbolcu, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'e de gol atmıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

FALIPE CAICEDO

Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriç'i takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu belirtildi. Fenerbahçe yıldız isim ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

YUSUF BARASI

Genç futbolcu için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Yusuf Barasi için yarışıyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun nereyi seçeceği merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

HEE-CHAN HWANG

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında forvet konusunda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Min Jae Kim'in ardından Hee- Chan Hwang girdi. Fenerbahçe güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Hee-Chan Hwang'ı Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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