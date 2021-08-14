Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
ATAKAN DADAKDENİZ
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan genç kaleci Atakan Dadakdeniz, Fenerbahçe'nin listesinde kendine yer buldu. Altay Bayındır'ın alternatifini arayan Kanarya, genç futbolcu için girişimlere başlayacak.
SEAD KOLASINAC
Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.