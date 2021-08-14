Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde; Pelkas, Valencia, Caulker, Kim, Burak Kapacak, Zanka, Çağtay Kurukalıp, Lemos, Dirar ve Mert Hakan kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:35
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

sFenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.

KADRODA OLMAYAN İSİMLER

Mert Hakan Yandaş
Steven Caulker
Zanka
Nabil Dirar
Mauricio Lemos
Min Jae Kim
Dimitris Pelkas
Burak Kapacak
Çağtay Kurukalıp
Enner Valencia

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

Caner Erkin
Thiam
Sadık Çiftpınar
Sinan Gümüş
Oğuz Kağan Güçtekin

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