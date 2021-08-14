Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

sFenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.

KADRODA OLMAYAN İSİMLER

Mert Hakan Yandaş

Steven Caulker

Zanka

Nabil Dirar

Mauricio Lemos

Min Jae Kim

Dimitris Pelkas

Burak Kapacak

Çağtay Kurukalıp

Enner Valencia

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

Caner Erkin

Thiam

Sadık Çiftpınar

Sinan Gümüş

Oğuz Kağan Güçtekin