Fenerbahçe'ye Cedric Bakambu transferinde rakip çıktı!

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin, gündemine bir dönem Türkiye'de Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu aldığı ifade edilmişti.

Sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Vitor Pereira'nın da onaay verdiği yıldız isim için girişimler başlarken, konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SEVILLA DA TALİP OLDU

İspanyol medyasında yer alan habere göre İspanya La Liga ekibi Sevilla da yıldız futbolcuya talip oldu.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bununla beraber Cedric Bakambu'nun, kulübü Gouan ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek.