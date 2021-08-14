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Fenerbahçe'ye Cedric Bakambu transferinde rakip çıktı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Cedric Bakambu'ya talip çıktı. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın transferi için onay verdiği Cedric Bakambu'ya, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın da talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:07
Fenerbahçe'ye Cedric Bakambu transferinde rakip çıktı!

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin, gündemine bir dönem Türkiye'de Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu aldığı ifade edilmişti.

Sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Vitor Pereira'nın da onaay verdiği yıldız isim için girişimler başlarken, konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SEVILLA DA TALİP OLDU
İspanyol medyasında yer alan habere göre İspanya La Liga ekibi Sevilla da yıldız futbolcuya talip oldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Bununla beraber Cedric Bakambu'nun, kulübü Gouan ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek.

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