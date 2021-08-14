Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın menajeri açıkladı! Sözleşme feshi ve 5 teklif...

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Sadık Çiftpınar, sarı lacivertlilerle yol ayrımına geldi.
28 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin konuşan menajer Tuncay Maldan, Süper Lig'den kendilerine 5 kulübün teklif yaptığı açıkladı.
SÖZLEŞME FESHİ GELEBİLİR
Öte yandan Maldan, Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilebileceğini ifade ederken, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." dedi.
Sadık Çiftpınar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 8 müsabakada rol almıştı.