Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın menajeri açıkladı! Sözleşme feshi ve 5 teklif...

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Sadık Çiftpınar, sarı lacivertlilerle yol ayrımına geldi.

28 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin konuşan menajer Tuncay Maldan, Süper Lig'den kendilerine 5 kulübün teklif yaptığı açıkladı.

SÖZLEŞME FESHİ GELEBİLİR

Öte yandan Maldan, Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilebileceğini ifade ederken, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." dedi.

Sadık Çiftpınar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 8 müsabakada rol almıştı.