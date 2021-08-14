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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın menajeri açıkladı! Sözleşme feshi ve 5 teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, yaşadığı uzun süreli sakatlıkları ve istenen performansı gösterememesi nedeniyle topun ağzına geldi. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Sadık Çiftpınar'ın menajeri, konuya ilişkin konuştu. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:20
Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın menajeri açıkladı! Sözleşme feshi ve 5 teklif...

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Sadık Çiftpınar, sarı lacivertlilerle yol ayrımına geldi.

28 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin konuşan menajer Tuncay Maldan, Süper Lig'den kendilerine 5 kulübün teklif yaptığı açıkladı.

SÖZLEŞME FESHİ GELEBİLİR
Öte yandan Maldan, Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilebileceğini ifade ederken, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." dedi.

Sadık Çiftpınar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 8 müsabakada rol almıştı.

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