Çiftpınar’a 5 talip birden

Kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, Süper Lig'den 5 takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Maldan, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." ifadelerini kullandı.
Kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, Süper Lig'den 5 takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Maldan, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." ifadelerini kullandı.