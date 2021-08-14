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Çiftpınar’a 5 talip birden

Kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, Süper Lig'den 5 takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Maldan, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Çiftpınar’a 5 talip birden
Kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, Süper Lig'den 5 takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Maldan, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." ifadelerini kullandı.
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