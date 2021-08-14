Boupendza: Taraftar ‘imza atmamı’ istiyor

Süper Lig'in son gol kral Aaron Boupendza, Fenerbahçe taraftarından çok sayıda transfer mesajı aldığını söyledi. Sarı-lacivertli takımın uzun süre gündemini meşgul eden Hatayspor'un Gabonlu forveti, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Instagram'da çok vakit geçiriyorum. Fenerbahçe taraftarı kendi takımlarına imza atmam için yorumlar yapıyor, bunlara alıştım artık" dedi.
Süper Lig'in son gol kral Aaron Boupendza, Fenerbahçe taraftarından çok sayıda transfer mesajı aldığını söyledi. Sarı-lacivertli takımın uzun süre gündemini meşgul eden Hatayspor'un Gabonlu forveti, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Instagram'da çok vakit geçiriyorum. Fenerbahçe taraftarı kendi takımlarına imza atmam için yorumlar yapıyor, bunlara alıştım artık" dedi. Boupendza, Hatayspor'da mutlu olduğunu da belirterek, "İnsanların bana güvendiğini bilmek hoşuma gidiyor. Formamı onlar için daha fazla ıslatmak istiyorum" diye konuştu.