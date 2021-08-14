Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına dair bilmeniz gerekenler...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ilk haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler, sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Şampiyonluk hedefiyle lige giren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galip ayrılıp sezona moralli başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor'da Metehan Mimaroğlu, Fenerbahçe'de ise Dimitrios Pelkas, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak isimler. Sarı Lacivertli ekipte kasık ağrıları nedeniyle son iki idmana çıkmayan Enner Valencia'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ağustos Pazar günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

"KAZANARAK BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Vitor Pereira, dün yapılan antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, hazırlık dönemi boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Şimdi bunun meyvelerini toplama zamanı. Lige 3 puanla başlamak moral açısından son derece önemli. Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve çok iddialı transferler yaptılar. Onlar da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanarak başlamayı çok isteyecek. Dikkatli olmalı ve motivasyonumuzu 90 dakika boyunca korumalıyız" dedi.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadro kurduğunu, yeni hocalarıyla farklı bir sistem denediklerini söyledi. Takım olarak bu gelişmeleri takip edip planlama yaptıklarını kaydeden Aybaba, "Takımımız hazırlık maçlarında çok başarılıydı. Eksikler toparlandı ve oyuncular performans açısından çok güçlendi. Hiç sakatlık yaşamadık. Ekibimiz çok iyi çalıştı. Bu maça da kazanmak için çıkacağız" dedi.

İRFAN HAZIR KITA

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında sakat olarak gelen İrfan Can Kahveci, bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamamıştı. Başarılı oyuncunun, bu sezon takımın değişilmez isimlerinden biri olması bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira, hazırlık maçlarında İrfan'a 11'de fazla şans vermedi. Ligin ilk haftalarına kulübede başlamaya hazırlanan 26 yaşındaki yıldız oyuncu için işler değişti. Pelkas ve Valencia'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İrfan Can, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alabilir. Valencia'nın yetişmemesi halinde forma için 1 numaralı aday olarak İrfan gözüküyor.



