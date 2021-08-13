Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın kadrosunu genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İki ezeli rakip de genç isimlere yönelmiş durumda...

Geçmişte de transferde birçok kez karşı karşıya gelen iki ekip, bu kez de Yusuf Barasi için kapışıyor. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar altyapısında oynayan 18 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediği ifade edildi.