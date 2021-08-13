Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi!

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrolarına genç oyuncu takviyesi yapmak istiyor. İki ezeli rakibin de bu kapsamda gündemine gurbetçi yıldız Yusuf Barasi'yi aldığı ifade edildi. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları... (FB GS transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İki ezeli rakip de genç isimlere yönelmiş durumda...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi!

Geçmişte de transferde birçok kez karşı karşıya gelen iki ekip, bu kez de Yusuf Barasi için kapışıyor. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar altyapısında oynayan 18 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi!

Futbolcularla ilgili çeşitli verileri paylayan Transfermarkt adlı sitede, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali yüzde 89 olarak değerlendirilirken bu oran Galatasaray'a yüzde 50...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi!

YUSUF BARASİ KİMDİR?

Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf Barasi forvette ve sol kanatta görev yapıyor. Alkmaar'ın U19 takımında gösterdiği başarılı performans sonrası 18 yaşında olmasına rağmen U21 takımına alınan genç yetenek, 1 kez milli formayı da giydi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yusuf Barasi hamlesi!

Yusuf Barasi, U21 Milli Takımı'mızın Kosova ve Ukrayna ile oynadığı maçlarda görev yaptı. Genç yıldız Hollanda Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde oynadı.

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