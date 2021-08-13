Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini resmen açıkladı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 21:20
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır.

Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim"

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