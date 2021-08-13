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Son dakika spor haberi: Pelkas 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki oyuncusu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:09
Son dakika spor haberi: Pelkas 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Sağ omzu çıkan Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Yunan oyuncu, "Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Arkadaşlarıma katılıp sezon sonundaki hedeflerimize ulaşabilmek için tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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