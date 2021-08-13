Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık sıkıntısı! Pelkas ve Valencia...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-22 sezonuna yine şanssızlıklarla adım atıyor. Adana Demirspor ile pazar akşamı deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, takımın en formda isimlerinden Dimitris Pelkas'ın omzunun çıkması ve maçta yer alamayacak olması Vitor Pereira'yı zora soktu. Üstüne takımın gol umudu Enner Valencia da adalesinde ağrı nedeniyle dünkü idmanda yer almadı.

Milliyet'te yer alan habere göre lige başlangıç öncesi de kadroda beklenen transferler henüz yetişmedi. Forvet isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanı öncesi bir gelişme olmadı. Stopere Güney Koreli Kim Min Jae gelse de henüz Çin'deki kulübü Beijing Guoan ile resmi anlaşma sağlanamadı, bu nedenle maça yetişmesi zor gözüküyor. Sol kanat için de hamle yapması beklenen Fenerbahçe henüz adım atamadı. Caner Erkin de kadro dışı olduğu için Adana'da sol kanatta Ferdi Kadıoğlu olacak.

Vitor Pereira'nın orta sahaya istediği transfer de şu an için yetişmiyor. Kadro dışı kalan isimlerden sadece Ademi'nin resmi olarak takımdan ayrılması da bir diğer çözülmesi gereken konu.

VALENCIA KATILMADI

Fenerbahçe'de pazar akşamı oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor. Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve duran top çalışmaları üzerinde duran takım, çift kale maçla günü bitirdi. Adalesinde ağrı olan Valencia katılmadı.