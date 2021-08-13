Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Adana Demirspor karşılaşması hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Enner Valencia ve Dimitris Pelkas'ın tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.