Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira 6 ismi sildi! Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira 6 ismi sildi! Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş...

Süper Lig'de ilk maçına Adana deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma en az 4 takviye yapması planlanan sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de netleşti. Teknik direktör Vitor Pereira, Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş'ü takımda görmek istemediğini belirtti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:00
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira 6 ismi sildi! Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarını devam eden sarı-laciverlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira 6 ismi sildi! Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş...

Teknik direktör Vitor Pereira, kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ilettiği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira 6 ismi sildi! Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş...

TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek.

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