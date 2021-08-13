Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira 6 ismi sildi! Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarını devam eden sarı-laciverlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.
Teknik direktör Vitor Pereira, kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ilettiği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.
TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek.