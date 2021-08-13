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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Felipe Caicedo

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, henüz ilk 11 için bir golcü takviyesi yapılmadı. Birçok isimle görüşen sarı lacivertliler, herhangi bir isimde sona gelemedi. Kanarya, arayışlarına devam ederken İtalyan basını flaş bir ismi manşetlerine taşıdı. Buna göre Fenerbahçe, Lazio forması giyen Felipe Caicedo için girişimlerine başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:19
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Felipe Caicedo

Yeni sezon öncesi kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan Bakambu, Kopenhag'dan Jonas Wind, Rio Ave'den Andrea Pereira ve Leipzig'ten Alexander Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Felipe Caicedo

Sarı lacivertlilerde bu golcülerin yanına sürpriz bir isim daha dahil oldu. Kanarya, uzun süre Lazio'dan Vedat Muriqi ile ilgilenirken Sarri'nin Kosovalı golcüden faydalanmak istemesi üzerine transferden vazgeçmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Felipe Caicedo

VEDAT'IN YEDEĞİ!

İtalyan basınına göre Fenerbahçe ve birçok Serie A kulübü Lazio'ya Felipe Caicedo'nun durumunu sordu. Inzaghi'nin 3-5-2'sinde sık sık forma şansı bulan Ekdvadorlu oyuncu, kendisini 4-3-3'te Immobile ve Muriqi'nin arkasında tutan Sarri'nin planlarında yer almıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Felipe Caicedo

Tuttomercato'da yer alan haberde, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu golcü için Fenerbahçe görüşmelerine başladı.

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