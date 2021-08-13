Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Felipe Caicedo

Sarı lacivertlilerde bu golcülerin yanına sürpriz bir isim daha dahil oldu. Kanarya, uzun süre Lazio 'dan Vedat Muriqi ile ilgilenirken Sarri'nin Kosovalı golcüden faydalanmak istemesi üzerine transferden vazgeçmişti.

VEDAT'IN YEDEĞİ!

İtalyan basınına göre Fenerbahçe ve birçok Serie A kulübü Lazio'ya Felipe Caicedo'nun durumunu sordu. Inzaghi'nin 3-5-2'sinde sık sık forma şansı bulan Ekdvadorlu oyuncu, kendisini 4-3-3'te Immobile ve Muriqi'nin arkasında tutan Sarri'nin planlarında yer almıyor.