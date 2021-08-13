Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil damga vuracak

Mesut Özil, Africafootunited'a konu oldu. Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesi yıldız oyuncu için yapılan değerlendirmede, bu sezona damga vurmasının beklendiği ve kendisinden beklentilerin yüksek olduğu aktarıldı. İşte o ifadeler: "Fenerbahçe ile yarı dönemde parlak bir sezon geçirmeyen Mesut Özil'in, yeni sezona damga vurması bekleniyor. Hücumcu orta saha oyuncusu, Türkiye şampiyonluğu için savaşacak. Eski Alman Milli Takım yıldızı, formunu geri kazanırsa Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Tekniği, etkileyici çalım yeteneği, saha için zekası ve oyunu iyi görmesi onun bazı özellikleri arasında."