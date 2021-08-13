Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Koreli gazeteci duyurdu! Min-Jae Kim transferi ne zaman açıklanacak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Koreli gazeteci duyurdu! Min-Jae Kim transferi ne zaman açıklanacak?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri:
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirmiş ve genç futbolcunun sağlık kontrolünden geçeceğini duyurmuştu. Fakat 24 yaşındaki futbolcunun transferinin açıklanmaması, "Transferde bir sorun mu var?" sorusunu akıllara getirdi. oreli gazeteci Hyung Seo, sosyal medya hesabından Min-Jae Kim'in sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:11
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Koreli gazeteci duyurdu! Min-Jae Kim transferi ne zaman açıklanacak?

Süper Lig'de sezonu pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı ile açacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunu Steven Caulker, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak takviyeleriyle güçlendiren sarı-lacivertliler, 7 Ağustos'ta Beijing Guoan'da forma giyen Min-Jae Kim için Çin ekibiyle görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

8 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Koreli stoperin transferinin neden açıklanmadığı ise merak konusu oldu. Koreli gazeteci Hyung Seo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Min-Jae Kim'in transferinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Seo, açıklamasında "Sevgili Fenerbahçeliler, Kim kulübüyle mali sorunu çözmeye çalışıyor. Birkaç gün içerisinde sonuçlanacağını duydum. Sakin olsanız iyi olur çünkü bu transferde daha ciddi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

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