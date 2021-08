Son dakika Fenerbahçe haberleri: Koreli gazeteci duyurdu! Min-Jae Kim transferi ne zaman açıklanacak?

Süper Lig'de sezonu pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı ile açacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunu Steven Caulker, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak takviyeleriyle güçlendiren sarı-lacivertliler, 7 Ağustos'ta Beijing Guoan'da forma giyen Min-Jae Kim için Çin ekibiyle görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

8 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Koreli stoperin transferinin neden açıklanmadığı ise merak konusu oldu. Koreli gazeteci Hyung Seo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Min-Jae Kim'in transferinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Seo, açıklamasında "Sevgili Fenerbahçeliler, Kim kulübüyle mali sorunu çözmeye çalışıyor. Birkaç gün içerisinde sonuçlanacağını duydum. Sakin olsanız iyi olur çünkü bu transferde daha ciddi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Dear #Fenerbahce Canaries, Kim has been trying to solve the financial problem between his club and himself. I've heard that it would be finalised in a couple of days. You'd better take it easy because there's no more serious problem in this transfer. 😉