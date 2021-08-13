Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Alexander Sörloth, Dembele, Hwang ve Bakambu...

Fenerbahçe'de forvet için girişimler sürüyor. İlk hedef olan Alexander Sörloth için RB Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan sarı-lacivertliler bekleyişine devam ediyor. Roma devreden çıkarken, Southampton ve Marsilya'nın Norveçli yıldıza ilgisinin sürdüğü bildirildi. En iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı belirtiliyor. Yönetim, alternatif olarak Dembele (Lyon), Bakambu (Guoan) ve Hee Chan Hwang (RB Leipzig) için de temaslarda bulunuyor.

Bild, Sörloth'un babası Göran Sörloth'un, "Alexander'ın bu ay takım değiştireceği yüzde 150 kesin" açıklamasını başlığına taşıyarak, "Piyasa değeri 16 milyon euro'ya düşen Sörloth, birçok kulübün radarında. Ancak, Leipzig ödünç vermek istemiyor. Hala spesifik bir teklif yok" dedi. Sörloth'un öncelikle beş büyük Avrupa liginden birinde oynamak istediği de savunuldu. Başkan Ali Koç, en geç haftaya bir golcüyü getirmek için çalışıyor.