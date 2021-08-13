Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Alexander Sörloth, Dembele, Hwang ve Bakambu...

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Alexander Sörloth, Dembele, Hwang ve Bakambu...

Fenerbahçe forvet için tüm imkanları seferber etti. Alexander Sörloth için RB Leipzig’den yanıt bekleyen sarı-lacivertliler, Dembele ve Bakambu için de temasları sürdürüyor. Fenerbahçe'de forvet için son aday ise Hwang... İşte transferdeki son durum. (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Alexander Sörloth, Dembele, Hwang ve Bakambu...

Fenerbahçe'de forvet için girişimler sürüyor. İlk hedef olan Alexander Sörloth için RB Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan sarı-lacivertliler bekleyişine devam ediyor. Roma devreden çıkarken, Southampton ve Marsilya'nın Norveçli yıldıza ilgisinin sürdüğü bildirildi. En iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı belirtiliyor. Yönetim, alternatif olarak Dembele (Lyon), Bakambu (Guoan) ve Hee Chan Hwang (RB Leipzig) için de temaslarda bulunuyor.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Alexander Sörloth, Dembele, Hwang ve Bakambu...

Bild, Sörloth'un babası Göran Sörloth'un, "Alexander'ın bu ay takım değiştireceği yüzde 150 kesin" açıklamasını başlığına taşıyarak, "Piyasa değeri 16 milyon euro'ya düşen Sörloth, birçok kulübün radarında. Ancak, Leipzig ödünç vermek istemiyor. Hala spesifik bir teklif yok" dedi. Sörloth'un öncelikle beş büyük Avrupa liginden birinde oynamak istediği de savunuldu. Başkan Ali Koç, en geç haftaya bir golcüyü getirmek için çalışıyor.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Alexander Sörloth, Dembele, Hwang ve Bakambu...

SANTRFORA DA KORELİ

Forvet için F.Bahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha girdi: Hee-Chan Hwang. 25 yaşındaki Güney Koreli de RB Leipzig'de oynuyor. Geçen yıl Salzburg'dan 9 milyon euro'ya alınan oyuncu, Leipzig'de 27 maçta 3 gol+4 asistlik performans sergiledi. Hwang, 37 kez giydiği Güney Kore Milli Takımı formasıyla da 6 gol kaydetti.

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