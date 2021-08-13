Fenerbahçe zirvede

Süper Lig’in geride kalan 63 sezonluk puan cetvelinde Fenerbahçe 3628 puanla zirvede yer aldı. Galatasaray 3600 puan, Beşiktaş 3517 puanla sarı-lacivertlileri takip ediyor. Kanarya yeni sezon öncesi 1’e 3 oranıyla şampiyonluğun da en büyük favorisi konumunda.
Süper Lig'in geride kalan 63 sezonluk puan cetvelinde Fenerbahçe 3628 puanla zirvede yer aldı. Galatasaray 3600 puan, Beşiktaş 3517 puanla sarı-lacivertlileri takip ediyor. Kanarya yeni sezon öncesi 1'e 3 oranıyla şampiyonluğun da en büyük favorisi konumunda.