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Fenerbahçe'de Aleksander Sörloth ve transfer müjdesi! Ayrılık...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için mutlak bir golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, RB Leipzig forması giyen Aleksander Sörloth girişimi devam ederken, sürpriz bir çıkış geldi. Sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorladığı Norveçli golcü için babası Goran Sörloth net konuştu: "Kulübe ayrılık talebini ilettik. Alexander futbol oynamak istiyor ve transfer için sakin olmalıyız." İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Aleksander Sörloth ve transfer müjdesi! Ayrılık...

Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde ilk tercihi olan Alexander Sörloth'ta flaş gelişme... Fenerbahçe'nin ilk sezon kiralık oynatıp, zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmayı hedeflediği Norveçli futbolcu, bonservisinin bulunduğu Leipzig'ten ayrılık kararı aldı. Alman ekibinin 2021-22 sezonu kadrosunda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu, bu talebini de Alman ekibine iletti. Norveçli yıldızın babası Goran Sörloth, oğlunun futbol oynamak istediğini belirtip, "Leipzig'te söylenen sözler gerçekleşmedi. Oynama süresi ve oyundaki bölgesi değişti. Şimdi de aynı şeyler oluyor" dedi. Goran Sörloth, sözlerine şöyle devam etti:

Fenerbahçe'de Aleksander Sörloth ve transfer müjdesi! Ayrılık...

'ALEXANDER KAYA GİBİDİR'
"Oyuncu için önemli olan duygudur. Size özgüven verecek şeyler olmalı. Özellikle bir forvet için bu önemli. Alexander kaya gibidir. Elbette bağlantılar var ama bu bir süreç. Geçen sene de Trabzonspor'dan Leipzig'e gelirken böyleydi. Transferin gerçekleşmesi bir süreç aldı. Sadece transfer için beklemeliyiz, sakin olmalıyız. Onu isteyen çok güzel takımlar var. Bu seviyede takımlar olduğu sürece, transfere inanıyorum. Alexander futbol oynamak istiyor. Bu işi oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor. Kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyor. Transferde durumu takip ediyoruz."

Fenerbahçe'de Aleksander Sörloth ve transfer müjdesi! Ayrılık...

YÖNETİM TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR
Teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Sörloth için Fenerbahçe Yönetimi tüm şartları zorluyor. Sarı-lacivertliler, 2021- 22'de kiralık oynatmak istedikleri Norveçli yıldız için bir sonraki sezon 13.5 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'de Aleksander Sörloth ve transfer müjdesi! Ayrılık...

İŞTE DİĞER İDDİALAR
Sörloth transferinde limitleri zorlayan Fenerbahçe'nin alternatif golcüler için de görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi. Sarılacivertlilerin 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu St.Truiden'den ayrılmak isteyen Yuma Suzuki ile Beijing Guoan'la aralıkta mukavelesi bitecek Cedric Bakambu ile temasa geçildiği ileri sürüldü. Bu arada Belçika kaynaklı birçok haber sitesinde de Kanarya'nın 25 yaşındaki Japon golcüyü stediği yazılıyor.

Fenerbahçe'de Aleksander Sörloth ve transfer müjdesi! Ayrılık...

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ
Sörloth, geçtiğimiz haftalarda oğlunun Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili şu sözleri sarfetmişti: "Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakıyorum ama ikna edilmesi gereken kulüp Leipzig."

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