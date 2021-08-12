Fenerbahçe'de Aleksander Sörloth ve transfer müjdesi! Ayrılık...

Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde ilk tercihi olan Alexander Sörloth'ta flaş gelişme... Fenerbahçe 'nin ilk sezon kiralık oynatıp, zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmayı hedeflediği Norveçli futbolcu, bonservisinin bulunduğu Leipzig'ten ayrılık kararı aldı. Alman ekibinin 2021-22 sezonu kadrosunda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu, bu talebini de Alman ekibine iletti. Norveçli yıldızın babası Goran Sörloth, oğlunun futbol oynamak istediğini belirtip, "Leipzig'te söylenen sözler gerçekleşmedi. Oynama süresi ve oyundaki bölgesi değişti. Şimdi de aynı şeyler oluyor" dedi. Goran Sörloth, sözlerine şöyle devam etti:

'ALEXANDER KAYA GİBİDİR'

"Oyuncu için önemli olan duygudur. Size özgüven verecek şeyler olmalı. Özellikle bir forvet için bu önemli. Alexander kaya gibidir. Elbette bağlantılar var ama bu bir süreç. Geçen sene de Trabzonspor'dan Leipzig'e gelirken böyleydi. Transferin gerçekleşmesi bir süreç aldı. Sadece transfer için beklemeliyiz, sakin olmalıyız. Onu isteyen çok güzel takımlar var. Bu seviyede takımlar olduğu sürece, transfere inanıyorum. Alexander futbol oynamak istiyor. Bu işi oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor. Kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyor. Transferde durumu takip ediyoruz."