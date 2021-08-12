Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş karar: Ozan Sosa ve Gustavo'yu satın!

Fenerbahçe'nin başında ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Vitor Pereira, hazırlık maçlarının ardından transferdeki tavrını netleştirdi. Yönetim ile sürekli temas halinde olan Portekizli hocanın teklif gelmesi halinde Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın satılmasını istediği iddia edildi.
3'lü savunma anlayışını öğrencilerine benimsetmeye çalışan tecrübeli teknik adamın orta alanda daha mücadeleci ve hızlı isimlerle devam etmeyi planladığı, bu bölgeye de transfer yapılmasını istediği ileri sürüldü. Gustavo için daha önce Fransa'dan, Sosa'ya Arjantin'den teklifler gelmişti. Valencia'nın ise Ozan konusunda ısrarcı olduğu ancak milli futbolcunun Premier Lig'de forma giymek istediği kaydediliyor.
VITOR PEREIRA ONLARI İSTEMEDİ
Ademi Khimki'ye satılırken, kadro dışı bırakılan Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam, Diego Perotti, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün de kısa süre içinde temas halinde olduğu kulüplerle imza aşamasına gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun ardından Papiss Cisse'nin opsiyonunu kullanmayan yönetim, Gökhan Gönül'le de sözleşme yenilemedi.