Beşiktaş'ın gözdesi Nainggolan'da flaş gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer gelişmesi... Sarı-Lacivertliler'in gündemine Belçikalı yıldız Radja Nainggolan geldi... 33 yaşındaki yıldız orta sahanın menajeri oyuncusunu Sarı- Lacivertli kulübe sundu. Takvim'in haberine göre yönetimin, yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. F.Bahçe flaş transfer için net hamlesini birkaç gün içinde yapacak.

2 GÜN ÖNCE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Nainggolan 2 gün önce Inter ile sözleşmesini feshetti. Belçikalı orta saha oyuncusunun bonservisi şu an elinde. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız oyuncu için başka kulüpler de devreye girdi.