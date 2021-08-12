Beşiktaş'ın gözdesi Nainggolan'da flaş gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer gelişmesi... Sarı-Lacivertliler'in gündemine Belçikalı yıldız Radja Nainggolan geldi... 33 yaşındaki yıldız orta sahanın menajeri oyuncusunu Sarı- Lacivertli kulübe sundu. Takvim'in haberine göre yönetimin, yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. F.Bahçe flaş transfer için net hamlesini birkaç gün içinde yapacak.
2 GÜN ÖNCE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Nainggolan 2 gün önce Inter ile sözleşmesini feshetti. Belçikalı orta saha oyuncusunun bonservisi şu an elinde. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız oyuncu için başka kulüpler de devreye girdi.
2017 YILINDA 45 MİLYON EURO'YDU
Altyapısını Belçika'da alan Radja Nainggolan, İtalya dışına hiç çıkmadı. Cagliari dışında Roma ve İnter gibi devlerin formasını giydi. 2017 yılında güncel piyasa değeri tam 45 milyon Euro'ydu.