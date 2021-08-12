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Beşiktaş'ın gözdesi Nainggolan'da flaş gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Avrupa transfer piyasasında incelemelerine devam ederken, sürpriz bir teklifle karşı karşıya geldi. Uzun süredir adın Beşiktaş ile anılan Belçikalı yıldız Radja Nainggolan, Fenerbahçe'ye önerildi. Öte yandan Fenerbahçeli kurmaylar, Nainggolan hamlesini ciddi şekilde düşünmeye başladı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ın gözdesi Nainggolan'da flaş gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer gelişmesi... Sarı-Lacivertliler'in gündemine Belçikalı yıldız Radja Nainggolan geldi... 33 yaşındaki yıldız orta sahanın menajeri oyuncusunu Sarı- Lacivertli kulübe sundu. Takvim'in haberine göre yönetimin, yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. F.Bahçe flaş transfer için net hamlesini birkaç gün içinde yapacak.

Beşiktaş'ın gözdesi Nainggolan'da flaş gelişme! Fenerbahçe...

2 GÜN ÖNCE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Nainggolan 2 gün önce Inter ile sözleşmesini feshetti. Belçikalı orta saha oyuncusunun bonservisi şu an elinde. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız oyuncu için başka kulüpler de devreye girdi.

Beşiktaş'ın gözdesi Nainggolan'da flaş gelişme! Fenerbahçe...

2017 YILINDA 45 MİLYON EURO'YDU
Altyapısını Belçika'da alan Radja Nainggolan, İtalya dışına hiç çıkmadı. Cagliari dışında Roma ve İnter gibi devlerin formasını giydi. 2017 yılında güncel piyasa değeri tam 45 milyon Euro'ydu.

Beşiktaş'ın gözdesi Nainggolan'da flaş gelişme! Fenerbahçe...

HER BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Belçikalı yıldız geçen sezon Cagliari formasıyla 27 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gole imza attı. Belçikalı yıldız, 6, 8 ve 10 numara oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcunun en verimli olduğu bölge ise 10 numara.

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