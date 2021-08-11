Son dakika transfer haberleri | Sörloth'un babasından Fenerbahçe'ye müjde!

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde golcü arayışları devam ederken gündemdeki isim Alexander Sörloth'tu...

Leipzig'den ayrılıp ayrılmayacağı merakla beklenen yıldız isim için en ciddi talibin Fenerbahçe olduğu söyleniyordu.

Bu doğrultuda Norveçli golcünün babasından da müjdeli haber geldi.

Alexander Sörloth'un babası Norveç basınına şu ifadeleri kullandı;

"Oğlum, Leipzig'den ayrılmak istiyor. Tabii ki bir kontratı var ama bu bir süreç, tıpkı geçtiğimiz yıl Trabzonspor'dan Leipzig'e geldiği gibi. Transferde birçok önemli kulübün adını duyuyoruz. Nagelsmann, her maç için özel planları olan genç hocaydı. Ama bir forvet oyuncusu iki gol attığında, bir sonraki maçta oynamasına izin verilmemesinin inanılmaz olduğunu düşünüyorum." dedi.