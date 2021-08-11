Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvete Cedric Bakambu hamlesi!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için tüm kozlarını oynuyor. Sarı-Lacivertliler Beijing Guoan takımından G.Koreli stoper Min Jae Kim'i kadrosuna katmasının ardından şimdi tüm konsantrasyonunu forvet transferine verdi. Forvet için önemli bir isimdaha gündeme geldi.
FAVORİ SÖRLOTH PLASE BAKAMBU
Fenerbahçe'nin santrfor mevkisi için Sörloth hala 1. tercih olmasına karşın sarı-lacivertli kurmaylar alternatif ismi de bulmuş durumda. Takvim'in haberine göre bu isim de Demokratik Kongolu golcü Cedric Bakambu.
KONGOLU GOLCÜ AYRILMAK İSTİYOR
Mın Jae Kim'in transfer edildiği Beijing Guoan takımında forma giyen Bakambu'nun sözleşmesi tıpkı Güney Koreli stoper gibi aralık ayında sona eriyor. Ancak Bakambu sözleşmesinin bitmesini beklemek istemiyor.