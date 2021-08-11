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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvete Cedric Bakambu hamlesi!

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona sayılı günler kala golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe, son olarka Çin Ligi'nde forma giyen eski Bursasporlu Cedric Bakambu'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth transferinde mutlu sona ulaşamazsa Bakambu'yu kadrosuna katacak. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvete Cedric Bakambu hamlesi!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için tüm kozlarını oynuyor. Sarı-Lacivertliler Beijing Guoan takımından G.Koreli stoper Min Jae Kim'i kadrosuna katmasının ardından şimdi tüm konsantrasyonunu forvet transferine verdi. Forvet için önemli bir isimdaha gündeme geldi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvete Cedric Bakambu hamlesi!

FAVORİ SÖRLOTH PLASE BAKAMBU
Fenerbahçe'nin santrfor mevkisi için Sörloth hala 1. tercih olmasına karşın sarı-lacivertli kurmaylar alternatif ismi de bulmuş durumda. Takvim'in haberine göre bu isim de Demokratik Kongolu golcü Cedric Bakambu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvete Cedric Bakambu hamlesi!

KONGOLU GOLCÜ AYRILMAK İSTİYOR

Mın Jae Kim'in transfer edildiği Beijing Guoan takımında forma giyen Bakambu'nun sözleşmesi tıpkı Güney Koreli stoper gibi aralık ayında sona eriyor. Ancak Bakambu sözleşmesinin bitmesini beklemek istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvete Cedric Bakambu hamlesi!

BEIJING GUOAN İLE TEMAS KURULDU

Fenerbahçeli yöneticilerin Beijing Guoan kulübü ile temas kurduğu, ilk görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi. Şartlar oluşur ve Sörloth transferi de gerçekleşmezse Bakambu'nun çubuklu formayı giyme ihtimali yüksek.

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