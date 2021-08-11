Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvete Cedric Bakambu hamlesi!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için tüm kozlarını oynuyor. Sarı-Lacivertliler Beijing Guoan takımından G.Koreli stoper Min Jae Kim'i kadrosuna katmasının ardından şimdi tüm konsantrasyonunu forvet transferine verdi. Forvet için önemli bir isimdaha gündeme geldi.