Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan yolcu! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan yolcu! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadroya dahil edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor. Bu isimlerden birinin de Ozan Tufan olması bekleniyor. Sarı-lacivertilerin, birçok takımın gözdesi haline gelen milli yıldızı yüksek bir bonservis bedeliyle satacağı öğrenildi. İşte o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 01:40
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan yolcu! İşte istenen bonservis bedeli
Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosundan da birçok isimle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik heyetin gözüne giremeyen isimlerin yanı sıra transfer limitine takılmak istemeyen sarı-lacivertlilerin birçok kulübün listesinden yer alan Ozan Tufan'ı satabileceği iddia ediliyor. Rus ve İspanyol ekiplerinin gündemindeki milli futbolcunun en az 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle satılması planlanıyor.
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