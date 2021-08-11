Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan yolcu! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadroya dahil edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor. Bu isimlerden birinin de Ozan Tufan olması bekleniyor. Sarı-lacivertilerin, birçok takımın gözdesi haline gelen milli yıldızı yüksek bir bonservis bedeliyle satacağı öğrenildi. İşte o rakam...
Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosundan da birçok isimle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik heyetin gözüne giremeyen isimlerin yanı sıra transfer limitine takılmak istemeyen sarı-lacivertlilerin birçok kulübün listesinden yer alan Ozan Tufan'ı satabileceği iddia ediliyor. Rus ve İspanyol ekiplerinin gündemindeki milli futbolcunun en az 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle satılması planlanıyor.