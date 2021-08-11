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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni lideri Mesut Özil!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin geçen sezon ocak ayında trasnfer ettiği Mesut Özil, beklenen performansı sergileyememişti. Yıldız isim bu sezona ise forma girecek. Hazırlık maçların üst düzey bir performans ortaya koyan ve fark yaratan Mesut Özil, Fenerbahçe’nin yeni sezonda lideri olacağını kanıtladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni lideri Mesut Özil!

Arsenal'den geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve eleştirilen Mesut Özil, 2021-2022 öncesi büyülüyor. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin hazırlık sürecinde öne çıkan isimlerinden olurken, maçlardaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Oynanan 7 hazırlık karşılaşmasında şık asistlere ve müthiş ara paslara imza atan M10, yeni sezon öncesi takımının sahadaki lideri olacağını kanıtladı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın sahadaki yardımcısı rolünü üstlenecek olan 32 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda da kendisinden istenenleri harfiyen yerine getiriyor. Kadrodaki genç isimlerle yakından ilgilenen Mesut Özil, bu futbolcuların gelişimine de katkı sağlamaya çalışıyor.

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