Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 4'lü transfer operasyonu! Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares, Yony Gonzalez...

Burak Kapacak ve Kim Min Jae transferleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe , yeni bombalar patlatmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi temaslarını hızlandıran sarı- lacivertliler, kısa süre içinde listesindeki isimlere imza attırmayı hedefliyor.

Golcü transferinde önceliği Alexander Sörloth olan Kanarya, bu oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla Leipzig'ten kiralamak istiyor. Norveçli golcünün bonservisini yüksek tutan Alman ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer limitlerini zorluyor. 25 yaşındaki forvetin transferinin gerçekleşmemesi halinde Moussa Dembele ve Cedric Bakambu gibi golcülerle görüşmelerin yapılacağı iddia ediliyor.