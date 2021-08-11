Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 4'lü transfer operasyonu! Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares, Yony Gonzalez...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 4'lü transfer operasyonu! Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares, Yony Gonzalez...

Son dakika tranfer haberi... Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, 4 futbolcuyu birden kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares ve Yony Gonzalez için tüm şartları zorluyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 4'lü transfer operasyonu! Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares, Yony Gonzalez...

Burak Kapacak ve Kim Min Jae transferleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe, yeni bombalar patlatmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi temaslarını hızlandıran sarı- lacivertliler, kısa süre içinde listesindeki isimlere imza attırmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 4'lü transfer operasyonu! Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares, Yony Gonzalez...

Golcü transferinde önceliği Alexander Sörloth olan Kanarya, bu oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla Leipzig'ten kiralamak istiyor. Norveçli golcünün bonservisini yüksek tutan Alman ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer limitlerini zorluyor. 25 yaşındaki forvetin transferinin gerçekleşmemesi halinde Moussa Dembele ve Cedric Bakambu gibi golcülerle görüşmelerin yapılacağı iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 4'lü transfer operasyonu! Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares, Yony Gonzalez...

Sol bek transferinde uzun süredir Kolasinac ile görüşen F.Bahçe, Boşnak futbolcunun Arsenal ile kalan bir yıllık sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 4'lü transfer operasyonu! Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares, Yony Gonzalez...

İstanbul'a gelmesi an meselesi olan 28 yaşındaki oyuncunun dışında sağ bek için yine İngiliz devinde şans bulamayan Cedric Soares öne çıkıyor. Daha önce İngiltere'de kalmak istediğini açıklayan 28 yaşındaki Portekizli'nin Arsenal'in yeni sezon kadrosunda düşünülmemesi F.Bahçe'nin umutlarını artırıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 4'lü transfer operasyonu! Alexander Sörloth, Sead Kolasinac, Cedric Soares, Yony Gonzalez...

Kanat transferinde gündeme gelen son isim Yony Gonzalez oldu. Bonservisi Benfica'da olan, Ceara'da kiralık oynayan Kolombiyalı'nın imzaya hazır olduğu ileri sürülüyor.

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